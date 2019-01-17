بيروت 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة والمنعقدة في بيروت خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير 2019.وعقب اللقاء صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي، بأن أبو الغيط قدم التهنئة في بداية اللقاء للرئيس اللبناني على انعقاد القمة في لبنان، مثمنًا الجهود الكبيرة والتنظيم المتميز للجانب اللبناني في هذا الإطار، ومعربًا عن تمنياته بأن تكلل أعمالها بالنجاح المرجو، وبما يعود بالخير على العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في ضوء أهمية ما تمثله بالنسبة للدول العربية والمواطن العربي في ذات الوقت، مع تأكيد التعاون الكامل للأمانة العامة للجامعة العربية مع الجانب اللبناني في هذا الصدد وتسخيرها لكافة امكاناتها وخبراتها من أجل إنجاح هذه القمة.وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول أهم البنود المطروحة على جدول أعمال القمة، خاصةً تلك المرتبطة بالأولويات العربية في الفترة الحالية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أخر تطورات عدد من القضايا العربية الرئيسية والأوضاع في الدول العربية التي شهدت نزاعات مسلحة على مدى السنوات الأخيرة.// انتهى //19:48ت م0222