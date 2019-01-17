بيروت 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأوقف الجيش اللبناني مواطن أمريكي تسلل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان وفتح تحقيقاً معه.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إنه بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش تمكنت اليوم دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأمريكي كولان اميري متخفياً في أحد أحياء مدينة صور جنوب لبنان, وتم توقيفه بعد الإشتباه بدخوله بتاريخ 15 يناير 2019 من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية وفتح تحقيقاً معه.// انتهى //20:03ت م0225