الباحة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسنظم مجلس شباب الباحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، دورة تدريبية بعنوان "كيف تحول حرفتك لمشروع " قدمتها سفيرة جمعية الأيدي الحرفية إزدهار علاف، بحضور 66 متدربة، وذلك بمقر النادي الأدبي بالمنطقة.وأشار مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري أن الدورة تهدف إلى مفهوم الحرفة ومفهوم المشروع وتطوير الحرفة واختيار فكرة المشروع، مؤكداً أن الدورة تناولت أساسيات تحويل الحرفة إلى مشروع تجاري.//انتهى//20:16ت م0227