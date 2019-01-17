مكة المكرمة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات مبادرة خدمة ضيوف الرحمن "درب الأنبياء" تحت شعار " كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة " , بموقع مدينة غران في محافظة خليص, ضمن برنامج ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" الذي ترعاه إمارة منطقة مكة المكرمة, بحضور محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي, ورؤساء المراكز الإدارية والدوائر الحكومية, وفرع جامعة جدة بخليص, والمجالس المحلية والبلدية والاستشارية وعمدة المحافظة والمشايخ والأهالي ورؤساء المكاتب التعاونية، والجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية والداعمين والرعاة والمتطوعين.ووقف محافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي على الخدمات التي ستقدم للحاج والمعتمر, مستمعًا لشرح من مدير الموقع أحمد بن مهنا الصحفي عن البرامج والخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن, كما تجول على جميع الأركان والمعارض المشاركة من مختلف الجهات ، المتمثلة في مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة النقل، وجامعة جدة فرع خليص متمثلة في كلية العلوم والآداب، وركن التعليم، ومركز أم الجرم، ومركز البرزة، والدفاع المدني، ومركز فتاة غران، ومستشفى خليص العام، والقطاع الصحي بخليص، ومجموعة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم شاهد الحضور عرضاً وثائقيًا عن المبادرة وبرامجها وأهدافها وأنشطتها , إضافة إلى تقديم أوبريت بعنوان "درب الأنبياء" من أداء طالبات الابتدائية الأولى بخليص.عقب ذلك, ألقى مدير موقع غران أحمد بن مهنا الصحفي كلمة تحدث فيها عن الفضل الكبير الذي تحقق بانطلاق هذه المبادرة وما تسعى إليه من أهداف تنسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية واهتمام بقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.إثر ذلك, أوضح محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي خلال كلمته أن المبادرة تشرفت بتدشينها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته للمحافظة, ضمن جولاته على محافظات المنطقة , مبينًا أن المبادرة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بتقديم أرقى الخدمات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية والخدمية واللوجستية والبيئية والسياحية, نظرًا لما تتميز به محافظة خليص من موقع جغرافي استراتيجي يمر به الحجاج والمعتمرين طوال العام .وأفاد أنه يشارك في تنفيذ المبادرة جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والجمعيات الخيرية والمكاتب التابعة واللجان والمراكز الإدارية والرياضية والاجتماعية وأكثر من 200 متطوع ومتطوعة لتقوية الروابط وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدنية والحكومية والأهلية والمواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.وأعرب عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في هذه المبادرة على جهودهم وعطائهم الذي يعكس مدى ما يوليه شعب هذه البلاد المباركة من عناية واهتمام بضيوف الرحمن, معربًا عن أمله في أن تمتد النسخة الأولى من المبادرة حتى نهاية شهر ذي الحجة من العام الحالي, لافتًا الانتباه إلى أن موقع مدينة غران وهو الموقع الأول الذي يشهد انطلاقة المبادرة وسيعقبه بمشيئة الله تعالى افتتاح بقية المواقع في مدينة خليص، ومركز وادي قديد، ومركز وادي ستارة.بعد ذلك, شارك محافظ خليص في تقديم خدمات وهدايا لضيوف الرحمن الذين صادف مرورهم أثناء انطلاق الفعاليات وشاركهم فرحة القدوم إلى أرض الحرمين والأماكن المقدسة, مؤكدًا لهم أن المملكة حكومة وشعبًا تسعد بخدمتهم وتعمل على راحتهم بتوجيه من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //20:18ت م0228