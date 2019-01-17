بيروت 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستواصلت في بيروت اليوم، الأعمال التحضيرية للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، في الاجتماع المشترك على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين العرب في الجامعة العربية.وقال رئيس وفد المملكة والاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي في كلمة له بمستهل الجلسة: "لقد سُعِدنا في المملكة العربية السعودية باستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عُقِدَتْ في الرياض عام 2013م، ونتج عنها العديد من القرارات التي أسهمت في تعزيز العمل العربي المشترك، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي على رأسها إقرار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 % ".وأضاف أن هذه المبادرة لها أثر كبير في تعزيز قدرات تلك المؤسّسات على تلبية حاجات الدول العربية المتزايدة، بدفع عجلة التنمية فيها، كما أقرّت القمة الاتفاقية الموحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدّلة"، التي تخضع حاليًا للمراجعة والتطوير، كي تواكب المستجدات في مجال الاستثمار على المستوى العالمي، مفيدًا أن القمة رحّبت ببرنامج تمويل التجارة العربية البينية، الذي أطلقته المؤسّسة الإسلامية الدولية للتجارة، واستكملت مرحلته الأولى، حيث تستعد لإطلاق مرحلته الثانية.وأشار السفير نقلي إلى أن رئاسة المملكة للقمة حقّقت الكثير من المنجزات في العديد من المجالات في المشروعات العربية المشتركة، سواًء في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أو في مجال الربط الكهربائي العربي، الذي أُنجزت فيه العديد من مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية، أو في مجال الربط السككي العربي، الذي يخضع حاليًا لدراسات فنية، موضحًا أنه جرى إصدار العديد من الاستراتيجيات العربية، في كثير من المجالات، سواًء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، فيما أقرّت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات، ونذكر منها اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية، واتفاقية التعاون الجمركي العربي.ولفت الانتباه إلى أنّ الآلية أُقرّت بالتزام الدول العربية بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن العمل مستمر على قدم وساق من أجل قيام الاتحاد الجمركي العربي، كما جرى إقرار ما لا يقل عن 90 % من قواعد المنشأ التفصيلية العربية، وغير ذلك من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة.وبيّن أنّ قمة بيروت التنموية, تأتي في ظل الكثير من التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك، حيث تتطلب من الجميع زيادة وتيرة هذا العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس آثارها على الدول العربية جميعها.وأفاد أن جدول أعمال القمة يتضمن العديد من الموضوعات التي تسير في هذا الاتجاه، التي تتطلب منا دراستها بشكل مستفيض, وتحدد ما يمكن اقتراحه، وما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، والمنشآت الصغيرة والمتوسط، والسوق العربية للكهرباء، ومجال الطاقة المستدامة, والأسرة والطفل وغيرها من المجالات.بعد ذلك, سلّم السفير نقلي رئاسة الدورة إلى مندوب الجمهورية اللبنانية الدائم لدى الجامعة العربية السفير علي الحلبي.// يتبع //20:43ت م0230

من جهته, قال مندوب الجمهورية اللبنانية الدائم لدى الجامعة العربية السفير علي الحلبي في كلمة له أن لبنان بادر في طلب استضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، إيمانًا منه بالأولوية المطلقة التي يجب على الدول العربية إعطاءها للعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، ولتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحرير التجارة البينية، من القيود الجمركية وغير الجمركية المباشرة وغير المباشرة، التي تعيد الازدهار إلى المنطقة والعربية.وقدم شكره للمملكة العربية السعودية، على جهودها الكبيرة والفعّالة التي بذلتها أثناء رئاستها للقمة خلال دورتها الثالثة، التي صدرت عنها قرارات مهمة.من جانبها، أفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن القمة التنموية الرابعة تنعقد في ظروف استثنائية مصحوبة بتحديات غير مسبوقة وتطوّرات إقليمية ودولية.وتابعت: تشكل القمة التنموية فرصة مهمة وحقيقة للتقدّم والنجاح في دفع العملية التنموية في الدول العربية بالجمع بين المعرفة والشباب والثروة لإحداث انطلاقة جديدة قوية ممكنة وصالحة للانتقال إلى اقتصاديات المعرفة، آخذين في الاعتبار التزام الدول العربية تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".عقب ذلك جرى الإعلان عن انطلاق جلسة العمل المغلقة، التي ستتناول اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشة بنوده، إضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات.// انتهى //20:43ت م0231