كييف 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019م واسأوضحت إدارة الخدمات القنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية أن الوزارة اتخذت قراراً بالموافقة على التغييرات للمتطلبات لإصدار التأشيرات الإلكترونية للدخول إلى أراضيها وتأشيرة زيارة المرور عبر أراضيها.وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية إن التأشيرات الإلكترونية ستصدر لمواطني 52 دولة ابتداءً من 1 / 1 / 2019م بقائمة موسعة لأغراض الدخول إلى أوكرانيا منها: الزيارة التجارية، الزيارة الشخصية، الزيارة السياحية، لغرض العلاج، لغرض ممارسة النشاط في مجالات الثقافة والعلم والتعليم والرياضة، ولممثلي وسائل الإعلام الدولية لغرض تنفيذ مهامهم.وبينت الوزارة أن هناك خطوات لعملية الحصول على التأشيرة الإلكترونية وهي:1 / التسجيل في موقع وزارة الخارجية https://evisa.mfa.gov.ua/2 / تعبئة الاستمارة في الموقع، تحميل الصورة الشخصية والأوراق التي تم مسحها ضوئياً (جواز السفر، الدعوة إلى آخره)، دفع الرسوم القنصلية ببطاقة بنكية.3 / الحصول على التأشيرة الإلكترونية على البريد الإلكتروني (يتم إرسالها بشكل pdf).وأضافت إنه عند الدخول إلى أوكرانيا لابد من طباعة التأشيرة الإلكترونية وتقديمها مع الجواز لسلطات الحدود لأوكرانيا (تمنح التأشيرة الإلكترونية بالدخول إلى أوكرانيا عبر نقاط التفتيش الدولي عبر حدود الدولة).ومن مزايا التأشيرة الإلكترونية:* تقديم الأوراق عن بعد في أي وقت مناسب، والحصول على التأشيرة الإلكترونية بدون زيارة المؤسسة القنصلية.* إمكانية المراقبة على وضع إصدار التأشيرة الإلكترونية في الإنترنت.* إصدار جميع التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية الأوكرانية بشكل مركزي.* الدعم المعلوماتي الدائم لطالبي التأشيرة بالبريد الإلكتروني evisa@mfa.gov.ua* مدة إصدار التأشيرة 9 أيام عمل.* الرسوم 85 دولار.* صلاحية سفرة واحدة ل 30 يوماً.وأشارت إلى أن الدول التي سيشملها القرار الجديد هي : استراليا، جزر باهاماس، باربادوس، البحرين، بليز، بوليفيا، بوتان، فانواتو، هايتي، غواتيمالا، هندوراس، غرينادا، الدومينيكان، دومينيكا، الإكوادور، إندونيسيا، كمبوديا، كيريباتي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، الكويت، لاوس، موريشيوس، ماليزيا، المالديف، المكسيك، جزر مارشال، ميكرونيسيا، ميانمار، ناورو، النيبال، نيكاراغوا، نيوزيلندا، عمان، بالاو، بيرو، السلفادور، ساموا، المملكة العربية السعودية، سيشل، سانت فينسنت والغرينادين، سانت لوسيا، سنغافورة، جزر سليمان، سورينام، تايلاند، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباجو، توفالو، فيجي، جامايكا.وللمزيد من المعلومات حول متطلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية زيارة الموقع:https://zakon.rada.gov.ua/iaws/show/z0071-18// انتهى //20:44ت م0232