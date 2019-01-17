مكة المكرمة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر اليوم بمقر المؤسسة في مكة المكرمة ، معالي وزير الشؤون الإسلامية والحج والبريد والخدمات البريدية رئيس وفد مكتب شؤون حجاج سيرلانكا عبدالحليم هاشم والوفد المرافق له ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث الخدمات التي ستقدمها المؤسسة خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ لأكثر من 3 آلاف حاج سيرلانكي .ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر بالجميع ، مؤكداً أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج تسهم في توحيد الجهود والأعمال وتعزز مسار العمل المشترك في خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – الرامية إلى توفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وأمان .وأفاد أن اللقاء تناول الخدمات التي تقدمها المؤسسة لحجاج بيت الله الحرام والقفزة النوعية في تطوير الأداء باستخدام التقنية الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالمسار الإلكتروني لوزارة الحج ، مشددا على أهمية تنفيذ البرامج التوعوية على الحجاج في بلدانهم قبل قدومهم إلى الديار المقدسة ، معربا عن شكره لجميع القائمين على مكتب شؤون حجاج سيرلانكا على تعاونهم وتواصلهم المستمر مع المؤسسة للتنسيق والتباحث فيما يخص الخدمات والأعمال المقدمة للحجاج .من جانبه أعرب رئيس وفد مكتب شؤون حجاج سيرلانكا عبدالحليم هاشم عن تقديره لما تقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا من خدمات جليلة وأعمال مباركة لخدمة وراحة الحجاج ، مؤكداً أن ما يلقاه الحاج من كريم الرعاية وحسن الاهتمام منذ وصوله إلى المملكة حتى مغادرته إلى وطنه سالماً غانماً ليس بغريب فقد سخرت هذه البلاد المباركة كامل طاقاتها الآلية والبشرية والمادية في سبيل تحقيق الراحة واليسر له من منطلق استشعارها بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقاه تجاه ضيوف بيت الله العتيق .وبين أن مكتب شؤون حجاج سيرلانكا يحرص على التواصل المستمر مع وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع على التعليمات والترتيبات المنظمة للحج لتنفيذها والالتزام بها للمساهمة في تحقيق النجاح المنشود لأعمال الحج ، لافتا النظر إلى أن مراكز تدريب الحجاج في سيرلانكا تقدم برامج توعوية للحجاج لتعريفهم بأداء المناسك والالتزام بالتعليمات في المملكة ومنها التعليمات الخاصة بالتفويج وأوقاته لمنشأة الجمرات وللمسجد الحرام والتعاون مع مسئولي مجموعات الخدمة الميدانية من أجل سلامتهم وسلامة بقية الحجاج ، سائلا الله عز وجل أن يجزئ القائمين على خدمة وراحة الحجاج في هذه الأرض المباركة خير الجزاء .// انتهـى //20:54ت م0233