الدائر 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستفقد محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، مركز جبال الحشر التابع للمحافظة، في إطار الجولات التي يقوم بها للوقوف على الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وعقد محافظ الدائر خلال الزيارة، اجتماعاً مع رئيس المركز محمد بن يحيى كريري ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي، ومشايخ القبائل ، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له في مجال التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها.وشملت الجولة الوقوف ميدانياً على المشروعات المتعثرة بالمركز، وحث القائمين على تلك المشروعات بسرعة التنفيذ والإنجاز حسب الوقت المحدد في العقود المبرمة معهم، كما التقى بعددٍ من أهالي المركز، واستمع لاحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية.// انتهى//21:06ت م0235