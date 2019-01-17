الرياض 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستحددت اليوم مواجهات دور الـ 16 لكأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات، بعد نهاية مرحلة المجموعات .وتأهل إلى دور الـ16 كل من الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)، الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)، كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)، إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)، السعودية وقطر (المجموعة الخامسة)، اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة).وجاءت مواجهات دور الـ16 بمواجهة السعودية مع اليابان ، والإمارات وقيرغيزستان ، وتايلاند مع الصين ، وإيران وعمان ، والأردن وفيتنام ،وأستراليا وأوزبكستان ،وكوريا الجنوبية والبحرين وقطر والعراق .// انتهى //21:09ت م0236