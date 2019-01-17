الرباط 11 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغوريني التي تزور المملكة المغربية.وبحث الجانبان خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة ملفات الهجرة غير النظامية، والتصدي للإرهاب ، وموضوع التغيرات المناخية ، والعلاقات الأوروبية الأفريقية.// انتهى //21:26ت م0238