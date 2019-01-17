إسلام آباد 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأجرى المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد اليوم مباحثات على مستوى الوفود مع وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة في إسلام آباد لمناقشة سير عملية السلام الأفغانية.وذكرت وسائل الإعلام أن الجانبين استعرضا خلال المباحثات آخر التطورات على عملية السلام الأفغانية، حيث أطلع المبعوث الأمريكي الجانب الباكستاني على محادثاته مع الجانب الأفغاني خلال زيارته إلى أفغانستان قبيل وصوله إلى باكستان.// انتهى //21:38ت م0239