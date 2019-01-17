الرباط 11 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 17 يناير 2019 م واساستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس اللجنة الأوروبية فيديريكا موغيريني، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب .وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس وفديريكا موغوريني تباحثا حول العلاقات المغربية الأوروبية في إطار الشراكة التي تجمعهما.وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين الطرفين ، والاتفاق على ضرورة مواجهة مختلف التحديات القائمة بالمنطقة ،لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.// انتهى //21:59ت م0241