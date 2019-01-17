القاهرة 11 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي اليوم نائب رئيس وزراء أرمينيا، مهير جريجوريان، ووزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فيرونيكا نيكشينيا، اللذان يزوران القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين مع تسلم أرمينيا رئاسة الاتحاد الأوراسي العام الحالي.وأكد الدكتور مدبولي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، حرص مصر على تسريع خطوات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، لافتا النظر إلى أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة سيسهم في مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد، فضلًا عن تعميق التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد.// انتهى //22:02ت م0242