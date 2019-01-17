لندن 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي منخفضاً بنسبة 0.26 % ليصل عند مستوى 3069.35 نقطة.وحقق مؤشر "داكس" الألماني انخفاضاً بمقدار 12.62نقطة ليصل مستوى 10918.62 نقطة، كما انخفض مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 0.03 نقطة ليصل عمد 499.84 نقطة, وانخفض مؤشر "أي بي إي إكس 35 الأسباني بمقدار 4.10 نقطة ليصل عند مستوى 8908.60 نقطة.// انتهى //22:16ت م0245