المنامة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسالتقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية اليوم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس النواب البحريني والاتحاد البرلماني، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي.// انتهى //22:17ت م0246