سياسي / ملك البحرين يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
المنامة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
التقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية اليوم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون .
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس النواب البحريني والاتحاد البرلماني، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي.
// انتهى //
22:17ت م
0246