السيح 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس ‏تنظم كلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج خلال الفترة من 25 إلى 27 من شهر جمادى الأولى الجاري, هاكاثون "المدن الذكية" ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح .ويهدف الهاكاثون إلى إيجاد حلول تقنية يمكن تطبيقها في المدن لتصبح مدن متطورة وذكية في أنظمتها ومنها حلول اقتصادية وبيئية وأمنية وفي مجال حركة النقل وجودة الحياة في المدن ، كما تهدف المسابقة إلى رفع مستوى البرمجة والمنافسة بين طلاب كليات الجامعة وفروعها للوصول بهم إلى دولة تقنية ذكية في كافة المجالات بما يتواكب مع الرؤية الوطنية 2030.// انتهى //22:31ت م0247