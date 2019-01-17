ثقافي / جامعة الأمير سطام بالخرج تنظم هاكاثون "المدن الذكية"
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
السيح 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
تنظم كلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج خلال الفترة من 25 إلى 27 من شهر جمادى الأولى الجاري, هاكاثون "المدن الذكية" ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح .
ويهدف الهاكاثون إلى إيجاد حلول تقنية يمكن تطبيقها في المدن لتصبح مدن متطورة وذكية في أنظمتها ومنها حلول اقتصادية وبيئية وأمنية وفي مجال حركة النقل وجودة الحياة في المدن ، كما تهدف المسابقة إلى رفع مستوى البرمجة والمنافسة بين طلاب كليات الجامعة وفروعها للوصول بهم إلى دولة تقنية ذكية في كافة المجالات بما يتواكب مع الرؤية الوطنية 2030.
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22:31ت م
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