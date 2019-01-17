القاهرة 11 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وجهود مكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.ونوه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أشار خلال الاتصال إلى الجهود التي تبذلها مصر للتصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، مشددًا على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك الظاهرة، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.// انتهى //22:43ت م0248