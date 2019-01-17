جدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بجدة اليوم, نائب مفتي تركمانستان رحمانوف سبحان غولي، وممثل الأمين العام للجنة دعم شؤون الحج لمملكة تايلند ساك شاى طينغهو والوفود المرافقة لهما كل على حدة.وجرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها للحجاج والمعتمرين.من جانبه نوه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بأن العمل متواصل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، وفق منظومة متكاملة تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، وذلك انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.من جانبهما ثمن كل من نائب مفتي تركمانستان وممثل الأمين العام للجنة دعم شؤون الحج لمملكة تايلند جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين ، بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //22:50ت م0249