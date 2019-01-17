الرياض 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كينيا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".// انتهى //23:03ت م0250