الرياض 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد : " بلغني خبر العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأُقَدِم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل".// انتهى //23:04ت م0251