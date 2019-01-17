رياضي / كأس آسيا 2019 : المنتخب السعودي يواجه اليابان الاثنين المقبل في دور 16
الخميس 1440/5/11 هـ الموافق 2019/01/17 م واس
أبو ظبي 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واس
يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني يوم الاثنين المقبل على ملعب الشارقة بالإمارات العربية المتحدة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ( دور 16 ) لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم .
واحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الخامسة مع نهاية الدور الأول برصيد 6 نقاط من فوزين على كوريا الشمالية ولبنان ( 4-0 ) ، (2-0 ) وخسارة من قطر ( 0-2 ) ، فيما تصدر المنتخب الياباني المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة ( 9 ) نقاط .
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