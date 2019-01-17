جدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسكرمت جمعية "خيركم" بجدة مساء اليوم في حفل اختتام فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المشاركة في المسابقة والفائزين والمتأهلين إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة.وهنأ مدير عام جمعية خيركم بجدة عبدالعزيز فتني خلال كلمته في الحفل الطلاب الفائزين والمتأهلين على مستوى منطقة مكة المكرمة والذين سيشاركون في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المملكة والتي ستقام في مدينة الرياض .وقال : أنتم تشاركون في مسابقة غالية تحمل اسماً غالياً على أبناء الوطن وعلى كافة أبناء الأمة الإسلامية فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يولي عناية فائقة لحفظة القرآن الكريم ممثلة في دعمهم وإقامة مسابقات القرآن الكريم للتنافس بين الحفظة وأنتم النخبة الذين اختارتكم جمعيات منطقة مكة المكرمة لتمثلوها في هذه المرحلة .وتخلل الحفل الخطابي عرضاً مرئياً عن المسابقة ومراحلها ، وأعلنت لجنة التحكيم اسماء الفائزين المتأهلين إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المملكة .وكانت جمعية خيركم بجدة نظمت واستضافت الأسبوع الماضي مسابقة الملك سلمان على مستوى المنطقة بمشاركة 18 جمعية مثلها 53 متسابقاً ، في حين استضاف القسم النسائي المسابقة نفسها وتنافس فيها 35 متسابقة.// انتهى //23:30ت م0253