جيزان 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسكرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم الفريق العلمي والمشرفين التربويين ومنسقي مركز التقويم التربوي بمكاتب التعليم، وذلك نظير جهودهم في الإعداد والتهيئة والتطبيق لاختبارات التحصيل المعرفي والتهيئة للاختبارات الدولية خلال الفصل الدراسي الأول التي استفاد منها أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة في مراحل التعليم كافة.وجاء التكريم في ختام البرنامج التدريبي "صفات الاختبار الجيد .. مواصفات وتطبيق" الذي نفذه مركز التقويم التربوي بقاعة تدريب القيادات بمبنى الإدارة العامة في مدينة جيزان، واستمر لمدة ثلاثة أيام.وأكد الدكتور الأحوس، اهتمام تعليم جازان بالنمو المعرفي والتطوير المهني لمنسوبيه وتدريبهم ومساعدتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ، مضيفاً أن التدريب المستمر ينعكس إيجابياً على أداء المؤسسات ويسهم في رفع كفاءة أدائها ، وأن التطلعات كبيرة على مركز التقويم التربوي الذي يرتبط بأداء الطلاب والاختبارات.وأوضح مدير مركز التقويم التربوي علي الشريف، أن البرنامج يأتي ضمن خطة المركز في تأهيل الفريق العلمي لبناء ودراسة أدوات التقويم للتحصيل المعرفي والتهيئة للاختبارات الدولية ضمن مؤشرات الإدارة ، مبيناً أن البرنامج استهدف أكثر من 70 متدرباً ومتدربة من الفرق العلمية وذلك لتمكينهم من بناء اختبار جيد وفق أسس علمية سليمة.// انتهى //23:34ت م0254