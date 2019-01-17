أبوظبي 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019م واسقام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة اليوم إلى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، التقى خلالها أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واطلع على البرامج التي تقدمها الأكاديمية.وأكد معاليه خلال حلقة نقاش شارك فيها بمقر الأكاديمية، أن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لم تكن تريد الحرب في اليمن بل فُرضت عليها بسبب ميليشيا الحوثي وانقلابها على الشرعية في اليمن، مشددًا على أن التحالف حريص على أمن واستقرار اليمن أكثر من غيره.ونوه معاليه بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إنجاح مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية وما تمخضت عنه من اتفاق وهو ما أكدت عليه دول عدة وأطراف دولية فاعلة، متطلعًا إلى تنفيذ بنود الاتفاق والانتقال إلى مرحلة تالية من أجل أمن واستقرار اليمن.ووصف الجبير العلاقات السعودية - الإماراتية بالقوية والراسخة والفريدة من نوعها، مؤكدًا سعي الجانبين للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى غير مسبوق لاسيما وأن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعمل لتحقيق هذه الغاية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات، معرباً عن تفاؤله بمستقبل المنطقة، وقال : أن المملكة والإمارات حريصتان على تعزيز مسيرتهما التنموية وتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين وتمكين المرأة وتوفير مناخ مبدع للشباب وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة ويمتلكان موارد طبيعية وكوادر شابة واعدة وبنية تحتية متطورة واستقرار سياسي وقيادة حكيمة.وتطرق معاليه إلى بعض التحديات التي تتعلق بالمعلومات وخصوصا ما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي وما تمخض عن الأمر من تداول الإشاعات بشكل كبير، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه التقنية وسرعة تداول المعلومات، مشيرًا إلى أنه وفي هذا الصدد تم إنشاء مركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية بالمملكة ومن ضمن أدواره المتعددة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 20 لغة.// يتبع //23:52ت م0255