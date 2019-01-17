وأشار إلى أن التطرف والإرهاب من التحديات التي تواجه الجميع وتتطلب تعزيز عمل متعدد الأطراف بين جميع الدول فلا يمكن لدولة واحدة أن تتصدى للإرهاب بمفردها أو تتصدى لمصادر تمويله دون تضافر الجهود العالمية لمواجهته.وشدد على أن المملكة دائمًا ما تدعو إلى إجراءات قوية لمحاربة الإرهاب والتصدي لمموليه، مشيرًا إلى أن هناك عمل كبير مع الأشقاء في دولة الإمارات بهذا الاتجاه.وتطرق معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء إلى الأوضاع في المنطقة، وقال: إن إيران لديها تاريخ حافل بالإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى وتعمل على دعم المنظمات الإرهابية مثل حزب الله ومليشيا الحوثي وتهدف دائمًا إلى زرع الفتن وتأجيج الأوضاع في البلدان، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يستمر إلى الأبد وأن العالم بدأ يتخذ إجراءات صارمة تجاه إيران وعليها أن تدرك أن سلوكها في عدم احترام القوانين الدولية والتدخل في شؤون دول الجوار لم يقبل به العالم.وحول تسييس القضايا الجنائية والاجتماعية في الدول، أكد معاليه رفض هذا الأمر بشكل مطلق وأن لكل دولة سيادة وقوانين يجب احترامها، مشددًا على أن قيادة وسيادة المملكة العربية السعودية خط أحمر ولن نسمح لأي دولة أن تتجاوز أو تتعدى على سيادتنا.رافق معاليه مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ سعود السويلم.// انتهى //23:52ت م0256