القاهرة 11 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسمنيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 5ر3 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر761 مليار جنيه، مقابل 1ر765 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 5ر0%.وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 86ر0 في المائة ليسجل مستوى 13483 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 2 في المائة ليبلغ مستوى 674 نقطة.كما شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 55ر1 في المائة ليبلغ مستوى 1697 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي إكس 20/ متعدد الأوزان انخفاضًا بنحو 89ر0 في المائة ليبلغ مستوى 13490 نقطة.وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 5ر5 مليارات جنيه من خلال تداول 903 ملايين ورقة منفذة على 119 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 3ر4 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 761 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 75ر74% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 27ر17% والعرب على 97ر7%.// انتهى //23:55ت م0257