جدة 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019م واسشاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اليوم في مؤتمر أبوظبي للطاقة ضمن إطار شعار " أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019".وعرضت جامعة الملك عبدالله في جناحها الخاص أبرز إنجازاتها البحثية، وقدمت شركاتها الناشئة "آيرس، مداد، نوماد، وشركة الاحتراق والتكنولوجيا العربية" بحضور مؤسسيها والمشاركين فيها وبينهم سعوديونقدموا لزوار الجناح والمهتمين بالمعرفة والبحث والاقتصاد عرضاً لأهم اختراعاتهم داخل هذه الشركات ورؤيتهم للمستقبل.// انتهى //00:08ت م0258