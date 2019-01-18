الدوادمي 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واستقيم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي، غداً, سلسلة من الكلمات الوعظية عن "الأمن الفكري" يقدمها عدد من المشايخ والدعاة في 15 جامعاً ومسجد في المحافظة والمراكز التابعة له.وتتناول الكلمات التي تستمر مدى أسبوعين وتقام بعد صلاة المغرب والعشاء في الجوامع والمساجد, موضوعات خطر الفرق على الإسلام، وثمار الأمن وخطر الإخلال به، والأمر بلزوم الجماعة، والابتعاد عن الفتن والمخرج منها، وخطر الإشاعات، وضرورة الأمن، وخطر الخوارج على بلاد المسلمين، والإعلام المغرض على بلاد الحرمين، وخطر الافتراق في الدين.وتأتي تلك الأنشطة الدعوية ضمن البرامج التي تنفذها إدارة المساجد بالمحافظة بشكل مستمر لتوعية وإرشاد الناس في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //00:09ت م0259