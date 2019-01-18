عام / بلدية بارق تغلق 5 محلات وترصد 18 مخالفة
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
محايل 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق17 يناير 2019 م واس
أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة أمس , خمس محلات مخالفة, فيما رصدت 18 من المخالفات.
وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة بالقيام بجولات تفتيشية مكثفة على المحلات المهنية و التجارية للتأكد من استكمال الاشتراطات و التراخيص اللازمة لهذه الأنشطة و أسفرت الجولة عن إغلاق 5 محلات مهنية عبارة عن ورش حدادة و ورشة سيارات و منجرة ومحل تبريد و تكييف.
وأشار البارقي إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية, داعيًا الجميع التعاون مع البلدية و الإبلاغ عن أي مخالفة على رقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.
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