محايل 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق17 يناير 2019 م واسأغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة أمس , خمس محلات مخالفة, فيما رصدت 18 من المخالفات.وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة بالقيام بجولات تفتيشية مكثفة على المحلات المهنية و التجارية للتأكد من استكمال الاشتراطات و التراخيص اللازمة لهذه الأنشطة و أسفرت الجولة عن إغلاق 5 محلات مهنية عبارة عن ورش حدادة و ورشة سيارات و منجرة ومحل تبريد و تكييف.وأشار البارقي إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية, داعيًا الجميع التعاون مع البلدية و الإبلاغ عن أي مخالفة على رقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //03:12ت م0262