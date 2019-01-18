كانبيرا 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسأكدت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية استمرار موجة الطقس شديد الحرارة في أنحاء أستراليا ولا سيما في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا.وجددت السلطات الأسترالية تحذيرها للمواطنين للبقاء سالمين وشددت على ضرورة شرب الكثير من السوائل وتقليل النشاط البدني قدر الإمكان.وكسرت موجة الحر التي تجتاح أستراليا الأرقام القياسية فقد سجلت تسع مناطق في ولاية نيو ساوث ويلز درجات حرارة غير مسبوقة و وصلت الحرارة في منطقة "وايت كليف" في شمال غرب الولاية إلى 48.2 درجة مئوية وهو رقم قياسي للمنطقة.// انتهى //04:01ت م0264