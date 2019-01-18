بريدة 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسحذر جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في معرض القصيم الثاني للكتاب زواره من أخطار الجرائم المعلوماتية التي أفرزها التطور الهائل في تقنية المعلومات وباتت أداة للإساءة للآخرين واستغلالهم والإضرار بهم.وقد أوضحت الهيئة من خلال ركن الجرائم المعلوماتية بعرض الأنفوجرافيك ماهي الجرائم المعلوماتية، وحددت ست قواعد لحماية المستخدمين من الإيقاع بهم عند استخدامهم للتقنية، حيث حذرت من الصداقات المجهولة، ومن كشف الصور و المعلومات الشخصية، كما أكد على عدم السماح للمواقع بالبحث في دفتر العناوين الخاص بالبريد الإلكتروني، مع ضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور، والحذر من الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أرقام الهاتف والمعلومات الخاصة مع الآخرين.ويضم الجناح قسم للوثائق التاريخية وقسم لكلمات القادة وعروضًا مرئية، كما يقدم الجناح الإهداءات التوعوية والتوجيهية من المطبوعات والمواد التي أصدرتها الرئاسة، ويستقبل الجناح زواره في الفترتين الصباحية والمسائية طيلة أيام المعرض من خلال نخبة من الموظفين لعرض محتوياته وشرحها للزوار .// انتهى //04:22ت م0265