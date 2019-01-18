بوجوتا 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسلقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 65 آخرون جراء الانفجار الذي استهدف اليوم أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوجوتا.وتسبب الانفجار في اندلاع حريق، وتحطم نوافذ العديد من المباني المحيطة بالأكاديمية.و قال النائب العام نيستور هومبيرتو مارتينيز إن قوات الأمن الكولومبية حددت هوية سائق سيارة صغيرة مفخخة انفجرت داخل أكاديمية الشرطة، موضحًا أن السلطات تجري تحقيقات لمعرفة الدافع وراء الانفجار.وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وصف الانفجار بأنه "هجوم إرهابي".// انتهى //05:05ت م0266