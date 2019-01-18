الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خالد الفيصل يؤسس لمشروعات تنموية بمحافظتي الجموم وعسفانفيصل بن بندر يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية ورئيس المحكمة الجزائيةأمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة الموافقة على المفهوم الاستراتيجي لمخطط منطقة خليج نيومالشورى يطالب الخطوط «الحديدية» بآلية ضامنة لمساواة حقوق المنتقلين لـ«سار»الصندوق العقاري يوافق فورياً لـ100 ألف مستفيدالسديس: انقلوا العلم عن أهله بوسطيته واعتدالهفيصل بن مشعل يرعى حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي بشقراء.. غداًالبرلمان الجورجي يقدر دور ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية في العالموفد جامعة هوبكنز يطلع على جهود المملكة في تمكين مشاركة المرأة والشباب في القضايا الوطنيةالانقلابيون يمنعون كاميرت من الاجتماع بالشرعية.. لقاء سلام من طرف واحد.. يجمع ألمانيا بالحوثيينهجوم منبج يربك إدارة ترمبليبيا تتحرك لمحاصرة الإرهابيينالخرطوم: قرار بزيادة الأجور// يتبع //06:02ت م0003