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الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خالد الفيصل يؤسس لمشروعات تنموية بمحافظتي الجموم وعسفان
فيصل بن بندر يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية ورئيس المحكمة الجزائية
أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة الموافقة على المفهوم الاستراتيجي لمخطط منطقة خليج نيوم
الشورى يطالب الخطوط «الحديدية» بآلية ضامنة لمساواة حقوق المنتقلين لـ«سار»
الصندوق العقاري يوافق فورياً لـ100 ألف مستفيد
السديس: انقلوا العلم عن أهله بوسطيته واعتداله
فيصل بن مشعل يرعى حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي بشقراء.. غداً
البرلمان الجورجي يقدر دور ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية في العالم
وفد جامعة هوبكنز يطلع على جهود المملكة في تمكين مشاركة المرأة والشباب في القضايا الوطنية
الانقلابيون يمنعون كاميرت من الاجتماع بالشرعية.. لقاء سلام من طرف واحد.. يجمع ألمانيا بالحوثيين
هجوم منبج يربك إدارة ترمب
ليبيا تتحرك لمحاصرة الإرهابيين
الخرطوم: قرار بزيادة الأجور
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