و أوضحت جريدة "عكاظ " في افتتاحيتها التي حملت عنوان ( الحوثي في الرمق الأخير ) : أثبتت الخسائر الكبيرة والمتواصلة والمتسارعة لمليشيا الحوثي، التي كان آخرها مقتل المطلوب رقم 19 في قائمة التحالف قائد الدفاع الجوي للانقلاب إبراهيم الشامي، أن المليشيا تعيش عداً تنازلياً لنهايتها، خصوصاً في ظل التخبط السياسي من خلال مساعيها المستمرة في إفشال اتفاقيات السويد واعتدائها الأحمق على موكب رئيس المراقبين الأمميين باتريك كمارت لمنع وصوله لعقد اجتماعات مع الحكومة الشرعية، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة ضد حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها التي من آخر مستجداتها إنشاء معتقلات سرية للنساء المختطفات، وممارسة التعذيب، وسرقة حقوق المعلمين وموظفي الدولة.وواصلت : هذه المعطيات تؤكد أن المليشيا تتخبط على جميع الأصعدة، وتفتقد لأي مقومات تمنحها فرص الخوض معها في مفاوضات السلام تحت إشراف أممي بعد كل هذه التجاوزات والاستمرار في نكث المواثيق والعهود، ورفض إطلاق الأسرى والمختطفين، والاستمرار على نهج التنظيمات الإرهابية في استهداف ممرات الملاحة الدولية وزرع الألغام في الطرق العامة والأراضي الزراعية، التي يقف خلفها النظام الإرهابي في طهران بالدعم اللوجستي والأيديولوجي، ونفاد خيارات التفاوض مع الحوثي يجب أن يوحد الموقف الدولي والأمم المتحدة باتجاه دعم الخيارات العسكرية للقضاء على هذه العصابة المارقة التي تثبت يوما بعد آخر أن لا جدوى من التفاوض معها.// انتهى //06:03ت م0006