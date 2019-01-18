طوكيو 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 65ر272 نقطة، أو ما يعادل 34ر1% ، ليصل إلى 92ر20674 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 72ر17 نقطة، أو ما يعادل 15ر1% ، ليصل إلى 92ر1560 نقطة.// انتهى //06:06ت م0007