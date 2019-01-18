ليما 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأدانت الحكومة البيروفية بشدة الهجوم الذي استهدف أمس أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا وخلّف عدة قتلى وجرحى.وأعربت وزارة العلاقات الخارجية البيروفية في بيان عن تضامنها وتعازيها للحكومة والشعب الكولومبي، ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.وجددت الحكومة البيروفية دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان السلم والأمن الدوليين.// انتهى //07:30ت م0008