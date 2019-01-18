بوغوتا 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسقتل 21 شخصًا وأصيب 68 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف أكاديمية لتدريب الشرطة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أعلنت الشرطة الكولومبية مساء أمس.وقالت الشرطة في بيان: "مع الأسف، الحصيلة الأولية هي 21 قتيلاً بينهم المسؤول عن الحادثة، و 68 جريحًا" مضيفة أن 58 من الجرحى غادروا المستشفى. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق مقتل 11 وجرح 65 شخصًا.// انتهى //09:14ت م0010