طرابلس 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اجتماع وزير الداحلية والمبعوث الأممي غسان سلامة، وسفراء المجتمع وقادة وزارة الداخلية، الذي طالب فيه المجتمع الدولي بتدريب عناصر الشرطة الليبية على مكافحة الجريمة والإرهاب، واستعراضه أبرز التحديات التي تواجه وزارته، بينها التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة والجريمة المنظمة والإرهاب وداعش والهجرة غير الشرعية.وأشارت صحف الجمعة إلى تلقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، موضحة أن قضية الناقلة المحتجزة "بدر" في طريقها إلى الحل، وتأكيده على ضرورة التواصل بين وزارتي خارجية بلغاريا وليبيا، لإنهاء الموضوع وإتمام الإجراءات القانونية.ونوهت بتصريحات نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السياسة، ستيفاني وليامز، أنّ الأمم المتحدة أطلقت برنامج (الشرطة والأمن) المشترك لمساعدة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية من أجل إعادة هيكلة وإصلاح الوزارة.وعرجت صحف ليبيا على بيان الاتحاد الأوروبي، أن تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس خرق مقلق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي وللترتيبات الأمنية اللاحقة، وتهديده بملاحقة مقوضي العملية السياسية في ليبيا، ودوته إلى جميع الأطراف المعنية بالتمسك بوقف إطلاق النار.// انتهى //09:35ت م0011