أديس أبابا 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسدعا الاتحاد الأفريقي السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تعليق إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت مؤخرًا، وذلك في أعقاب تقارير عن وجود تزوير في عملية فرز الأصوات.وقال الاتحاد الأفريقي - في بيان الجمعة: "إن التكتل اجتمع في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا وخلص إلى وجود شكوك جدية بشأن مطابقة النتائج المؤقتة كما أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مضيفًا أنه بناء على ذلك، دعا رؤساء الدول والحكومات إلى تعليق إعلان النتائج النهائية للانتخابات.وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن بيانات التصويت المسربة أظهرت أن المرشح الأوفر حظًا مارتن فايولو، فاز بشكل مؤكد في الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر، وأن الفائز المعلن من جانب اللجنة الانتخابية الأسبوع الماضي، فيليكس تشيسكيدي، قد خسر بالفعل. وكان فايولو قد احتج على ذلك، ودعا أعلى محكمة في البلاد بأن تأمر بإعادة الفرز، وهو أمر يجري التداول بشأنه حاليًا.// انتهى //09:42ت م0013