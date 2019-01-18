القاهرة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي.ونشرت في الإطار ذاته.. تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر غير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام بالبلاد، وأن الدعم المتواصل يعزز التنمية بجنوب السودان في جميع المجالات.وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام وحدات من الشرطة الإسرائيلية الخاصة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.وأنبأت عن استئناف ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمّان اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي لبحث تطبيق اتفاق الأسرى.وتناقلت الصحف تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لاتزال مستمرة، وتعهده أن تبقى قوات بلاده في المنطقة هذا العام.وأشارت في هذا الصدد.. إلى تعهد قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد الهجمات على فلول وخلايا تنظيم داعش الإرهابي.وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى، الضوء على إحباط السلطات الأمريكية مخططًا إرهابيًا لتفجير البيت الأبيض ومؤسسات حكومية أخرى.// انتهى //10:32ت م0015