بيروت 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية لمستوى التمثيل للقادة العرب في القمة العربية الاقتصادية التي تعقد في بيروت، في حين ينتظر أن تتحرك المساعي والمشاورات مجددًا لايجاد مخرج للأزمة الحكومية.وتحدثت عن تأكيد الأمم المتحدة أن بعثتها المكلفة مراقبة الهدنة في مدينة الحديدة اليمنية بخير بعد تقرير عن تعرض موكب لها لإطلاق نار.ولفتت صحف الجمعة إلى تفريق الشرطة بالغاز المسيل للدموع، متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، وذلك بعد أربعة أسابيع على بدء حركة الاحتجاج في البلاد.وأخبرت عن إعلان ممثل الاتحاد الأوروبي أن مجلس الاتحاد سيضيف في الـ 21 من الشهر الجاري أسماء 9 أشخاص وشركة الى القائمة السوداء الأولى في إطار نظام جديد للعقوبات يتبعه الاتحاد ويتعلق بالسلاح الكيميائي.وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال كلمة أمام جنود فرنسيين في قاعدة عسكرية قرب مدينة تولوز الفرنسية أن بلاده ستبقى ملتزمة عسكريًا حيال بلاد الشام ضمن التحالف الدولي العام المقبل لأن أي تسرع في الإنسحاب سيكون خطأ.وتطرقت صحف لبنان إلى إدراج نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال خطاب له في واشنطن أمام رؤساء البعثات الديبلوماسية الأميركية في أنحاء العالم، إيران ضمن قائمة وصفها بـ "مجموعة دول الذئاب المارقة" إلى جانب كوريا الشمالية وكوبا ونيكاراعوا وفنزويلا.// انتهى //10:37ت م0016