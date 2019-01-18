بروكسل 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأدان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف التي شهدتها زيمبابوي خلال الأيام الماضية، مطالبًا بالتحقيق الشامل في الوفيات.وذكر الاتحاد في بيان الجمعة، أن تصعيد أعمال العنف في زيمبابوي خلال الأيام الماضية جاء نتيجة للاستخدام المفرط للقوة على يد القوات الأمنية، مطالبًا الحكومة في زيمبابوي بأن تجري تحقيقًا شاملاً في الوفيات التي وقعت وفي أحداث العنف.وكان وزير الأمن الوطني في زيمبابوي أوين نكوبي، اتهم جماعات المعارضة في البلاد ومنظمات المجتمع الدولي بالوقوف وراء المظاهرات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود التي اندلعت الاثنين الماضي.وقال نكوبي: "إن الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين تسببت في وقوع خسائر في الأرواح"، إلا أنه لم يحدد أعداد القتلى والمصابين جراء هذه الاشتباكات. وكان رئيس زيمبابوي إيمرسون مانجادوا، قد أعلن مضاعفة أسعار الوقود بغرض الحد من النقص الذي تشهده البلاد منذ عدة أسابيع.// انتهى //10:39ت م0017