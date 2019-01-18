طوكيو 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسارتفع المؤشر نيكاي الياباني الجمعة، ليسجل أفضل مستوياته في شهر مقتفيا أثر بورصة وول ستريت مع زيادة الإقبال على المخاطرة بفعل آمال حل الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وزاد المؤشر القياسي 1.3 بالمئة مسجلا 20666.07 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع عشر من ديسمبر. وربح المؤشر 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1557.59 نقطة.// انتهى //11:20ت م0018