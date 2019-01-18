المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسالتقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة للإعاقة الحركية عبدالمحسن القشعمي، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجمعية وفرع الشؤون الإسلامية، لكل ما من شأنه خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.وقدم القشعمي شرحاً عن مهام الجمعية من خلال تمكين ذوي الإعاقة الحركية بالمشاركة في جميع الأعمال، وتقديم الخدمات الخاصة والعامة لهم، إلى جانب تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.من جانبه أشاد المعيقلي خلال اطلاعه على أحد سيارات الورش المتنقلة لصيانة وخدمة الكراسي المتحركة من حسن تنظيم وجودة بالأداء.// انتهى //11:30ت م0019