تونس 12 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسعاد النشاط الطبيعي للمؤسسات العمومية والقطاع العام في تونس اليوم، بعد إضراب عام نفذه اكثر من 650 ألف موظف أمس، استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات العمالية في تونس.وتسبب الإضراب العام في تعطل جل المرافق العمومية من بينها النقل والتعليم وحركة الملاحة الجوية. كما شهدت البلاد خلال الإضراب الذي تجاوزت نسبة المشاركة فيه الـ 90 %، مسيرات عمالية حاشدة جابت الشوارع الرئيسية والساحات العامة في جل محافظات البلاد رافعة مطالب عمالية واجتماعية.وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي، قد أعلن في كلمة له أمام تجمع عمالي، أن الهيئة الإدارية للإتحاد ستبحث غدًا اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل لإلى اتفاق مع الحكومة بشأن مطالب الاتحاد.// انتهى //11:46ت م0021