كابول 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات مشتركة للقوات الأفغانية وقوات التحالف الدولي في إقليم قندهار، جنوب أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة القول": "إن خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل 28 مسلحًا في عمليات برية مشتركة وضربات جوية شنتها القوات الأفغانية وقوات التحالف في منطقتي مايواند ونيش في إقليم قندهار.وأوضحت المصادر أنه تم تدمير عربات للمسلحين ومخبأ للأسلحة خلال غارات أرضية في منطقة مايواند.// انتهى //11:47ت م0022