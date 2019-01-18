بيروت 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسانطلقت في بيروت اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة الشراكة من أجل الإنماء التربوي "منتدى تربية 21" التي ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بالتعاون مع مؤسّسة الفكر العربي.وأقيم للمناسبة حفل في مقرّ مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، تحدّث خلاله مدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد الهمامي، أكّد أنّ رؤية اليونسكو حول التربية تستند إلى متغيّرات تحدث في العالم عموماً وفي منطقتنا العربية خصوصاً، ومنها انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها التربوية الإيجابية في تعزيز فرص التعلّم، وظهور أنماط جديدة للمعرفة والتعليم والتعلّم.والقى المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العَويط كلمة، ركّز فيها على الأبعاد الثلاثة للمشروع الذي يجسّد مبدأَ التعاون، ويُنفّذ تحت شعار التشارك، ويُبرز أهميّة التكنولوجيا في القطاع التربوي. ورأى أن ما يسترعي الانتباه هو عنوان المشروع الموحي: "الشراكة من أجل الإنماء التربوي الذي يعبّرُ عن السياسة العامّة التي انتهجتها مؤسّسة الفكر العربي منذ إنشائها في العام 2000م".// انتهى //11:49ت م0023