تونس 12 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الإضراب العام الذي شهدته تونس أمس، والمسيرات الحاشدة التي نظمها الاتحاد التونسي للشغل، لمطالبة الحكومة في الترفيع في أجور الموظفينوالنظر في غلاء المعيشة.وانشغلت دوليًا بتطورات الأحداث في ليبيا، مشيرة إلى إطلاق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية واسعة لتطهير جنوب البلاد من الإرهابيين في حين تتواصل الاشتباكات في العاصمة طرابلس مخلفة 6 قتلى و 20 جريحًا وسط ادانة البعثة الأممية للدعم في ليبيا لهذه الاشتباكات.وأخبرت صحف الجمعة عن اعتزام الحكومة السودانية تطبيق زيادة في رواتب الموظفين بالدولة كان قد وعد بها الرئيس عمر البشير.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام وحدات من الشرطة الإسرائيلية الخاصة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.وأشارت إلى اعتزام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إجراء حوارًا وطنيًا بداية الأسبوع المقبل للرد على مطالب حركة السترات الصفراء التي نظمت طوال أسابيع مظاهرات حاشدة رافعة مطالب اجتماعية واقتصادية.وتناولت صحف تونس نبأ فوز رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اقتراع على الثقة في البرلمان داعية المشرعين من مختلف الأطياف السياسية إلى التعاون لمحاولة كسر جمود الموقف بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.// انتهى //12:27ت م0025