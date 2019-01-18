الخرطوم 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن، على أحقية الحكومة في العمل على حفظ الأمن في البلاد ومواجهة المتظاهرين الذين قال إنهم لم يلتزموابضوابط القانون.وعرجت على إصدار مجلس الوزراء السوداني قرارًا بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام بعد أن فرغت المالية من الإجراءات الفنية.ونقلت صحف الجمعة عن مسؤول يمني قوله: إن جماعة الحوثي منعت أمس، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبيين الأممين المعنيين بمراقبة التهدئة وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة، من الاجتماع بممثلي الجانب الحكومي الخاص بذلك.وركزت على تاكيد الرئاسة الفلسطينية أن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها كامل القدس الشرقية على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل.وسلطت صحف السودان الضوء على دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، الاستقرار بجنوب السودان، وتعزيز العلاقات بين البلدين،// انتهى //12:45ت م0027