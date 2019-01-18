الرباط 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالمباحثات المكثفة التي أجرتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغوريني مع عدد من المسؤولين المغاربة ، لبحث سبل تعزيز العلاقات المغربية الأوروبية.وتطرقت إلى الإضراب العام بتونس، الذي شل يوم أمس، الحركة في مختلف المرافق الحيوية بالبلاد.كما تطرقت صحف الجمعة إلى الاحتجاجات المستمرة في المدن السودانية ومواجهة قوات الأمن لها، مخلفًا لحد الآن 42 قتيلاً.وأخبرت عن حادث إطلاق النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن من طرف الحوثيين ، في محاولة لعرقلة جهود إحلال السلام.وأشارت صحف المغرب إلى الآثار المترتبة عن استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي دخل أسبوعه الرابع دون أي مؤشر على نهايته.// انتهى //12:54ت م0028